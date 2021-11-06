Личный врач Саакашвили Кипшидзе: состояние заключенного политика ежедневно ухудшается

Тбилиси, 6 ноября. Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили требует немедленного лечения, так как с каждым днем у него выявляют новые проблемы со здоровьем, заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе.

По его словам, за день заключенного осматривают порядка 11 врачей разных специальностей, все они подтверждают наличие патологий, которые необходимо лечить. Осложняет ситуацию и тот факт, что медикам не разрешено приносить с собой специальные устройства для обследования. Об этом Кипшидзе рассказал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Каждый день состояние ухудшается. К примеру, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом...» — сообщил врач.

Михаил Саакашвили был задержан в начале октября после добровольного прибытия в Грузию. В тюрьме он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Власти страны вменяют ему несколько уголовных дел.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее позиция в вопросе помилования Саакашвили не изменится. Она подчеркнула, что этого никогда не случится, а возвращаться к теме больше нет смысла.