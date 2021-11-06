Новая бригада скорой помощи появится в ЕАО после массового увольнения медиков

Облучье, 6 ноября. Коллектив из 26 врачей решил уволиться из-за нежелания прививаться от COVID-19. Теперь будут сформированы новые бригады специалистов в городе Облучье, сообщили в правительстве ЕАО.

Представитель главного внештатного специалиста Минздрава РФ по скорой помощи выехал в Еврейскую автономную область для решения возникшей проблемы. Он пообщается с каждым участником ситуации, отметили в правительстве.

«Население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», — приводят слова врача Минздрава РФ Сергея Багненко.

Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов обязал привить первым компонентом 80% работников скорой помощи до 15 ноября. Врачи с требованием не согласились и написали заявления на увольнение.