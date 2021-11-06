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Консульство России потребовало от США компенсацию за изъятую дипсобственность
Политика
Консульство России потребовало от США компенсацию за изъятую дипсобственность
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 6 ноября. Российские дипломаты требуют от властей Соединенных Штатов компенсационных выплат за изъятую дипсобственность. Об этом сообщил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.

Всего у российского дипломатического ведомства изъяли собственности на сумму более сотни тысяч долларов. Власти США конфисковали у посольства шесть объектов. Кошелев уточнил, что диппредставительство просило правительство страны осмотреть изъятое имущество 470 раз.

«Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности», — сообщил Кошелев.

Ранее Кошелев сообщал о проведении дополнительных «консультаций по двухсторонним раздражителям» с американскими дипломатами. Переговоры между представителями МИД России и Госдепартамента состоятся в ближайшее время.

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сша госдеп кошелев
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