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Боксер Тищенко призвал наказать напавших на отца с ребенком в Москве по всей строгости

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 05:59
Происшествия
Боксер Тищенко призвал наказать напавших на отца с ребенком в Москве по всей строгости
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Москва, 6 ноября. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко пожелал избившим мужчину с ребенком в Новой Москве максимально строго наказания в соответствии с российским законодательством.

По его словам, за такие инциденты виновники должны отвечать по заслугам. Больше всего боксера возмутило, что молодые люди атаковали мужчину вчетвером, да еще и в присутствии его ребенка.

«Сразу за ребенка неприятно стало. А людей, которые это устроили, сложно назвать подходящим литературным словом. Ладно бы еще был один человек, но нападение толпой должно караться по всей строгости закона. Надо как можно больше говорить и показывать такие случаи, чтобы их было как можно меньше», — заявил Тищенко в беседе с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил регулярно докладывать о ходе этого дела. Он также распорядился изменить статью, по которой рассматриваются преступные действия молодых людей, на «покушение на убийство».

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