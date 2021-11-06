Королевский повар Бейкер: для сочности свинину необходимо натереть солью перед готовкой

Лондон, 6 ноября. Запеченная свинина станет отличным вариантом горячего блюда на грядущий Новый год и Рождество. Обладатель звезды «Мишлен» и бывший повар королевы Великобритании Джефф Бейкер посоветовал, как приготовить ее вкуснее всего.

По его словам, сочетание свинины с зимними фруктами привнесут в блюдо новые ноты и сделают его по-настоящему изысканным. Подойдут к мясу и сезонные виды капусты с жареным картофелем. Однако главный секрет сочной свинины, рассказал повар, заключается в другом: перед готовкой ее необходимо натереть морской солью, передает Daily Express.

«Чтобы вкус был еще насыщеннее, положите мясо на противень жировой прослойкой вверх на овощную подушку — обычно это лук, сельдерей и морковь. Запекайте в центре духовки примерно 20 минут при температуре 230 градусов по Цельсию», — поделился Бейкер.

После 20 минут духовку необходимо убавить до 160 градусов, после чего потомить свинину еще столько же. Температура мяса должна быть в районе 65 градусов. Когда этот момент настал, температуру в духовке необходимо вновь увеличить до 230 — для образования аппетитной корочки хватит 15 минут. Перед тем, как разрезать мясо, нужно дать ему «отдохнуть» в течение получаса, заключил шеф-повар.

Врачи рекомендуют употреблять красные виды мяса не более двух раз в неделю. Согласно исследованиям, оно увеличивает риск развития артрита.