Украинская пенсионерка умерла от голода вместе со своей дочерью

Тернополь, 6 ноября. Две жительницы города Тернополь на западе Украины умерли от голода. Вместе они жили на маленькую пенсию пожилой женщины, сообщило издание Zaxid.net.

О неприятном запахе из квартиры оповестили соседи. После этого правоохранительные органы обыскали квартиру и нашли два тела. Соседи сообщили, что какое-то время дочь старушки выходила в магазин и аптеку, а также на работу. После начала пандемии ей пришлось уволиться и посвятить себя уходу за сестрой-инвалидом и пожилой матерью.

«Зайдя в дом, работники Тернопольского райуправления полиции увидели на кровати мертвыми тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей 50-летней дочери. По предварительной информации, женщины мертвы примерно две-три недели», — сообщили в полиции.

В доме также была старшая дочь семьи. Женщина весила 30 килограммов и нуждалась в срочной медицинской помощи. Осмотревшие ее специалисты подтвердили, что она голодала длительный период времени. В настоящий момент женщина проходит лечение в стационаре.

Минимальная пенсия на Украине составляет 1 934 гривны (около 5 265 рублей). Однако портал «Обозреватель» прогнозирует ее уменьшение к следующему году.