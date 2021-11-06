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Посольство России в Вашингтоне: ВС США «разгуливают» по миру и оставляют после себя хаос
Политика
Посольство России в Вашингтоне: ВС США «разгуливают» по миру и оставляют после себя хаос
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 6 ноября. Беспокойство Госдепа и Пентагона о ВС России у якобы границ Украины является странным явлением в условиях того, что сама американская армия после ее «прогулок» по миру оставляет лишь хаос. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер отметила, что Соединенные Штаты озадачены «военной активностью» России у границ с Украиной. Она добавила, что какие-либо проявления агрессии от РФ вызовут крайнюю обеспокоенность. Наблюдает за действиями России и Пентагон. Посольство РФ, в свою очередь, ответило в аккаунте Twitter на подобные выпады.

«Мы озадачены обеспокоенностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это американские вооруженные силы безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», — сообщили в дипведомстве.

Прокомментировала ситуацию и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что все публикации американских СМИ о том, что Россия якобы подводит войска к границе с Украиной, являются одной масштабной фейк-компанией. Аргументом в пользу своих слов она назвала тот факт, что минимум три издания в США опубликовали свои материалы «как по команде».

Поддерживают Россию и читатели Der Spiegel. Они считают безумием осуждения РФ, поскольку страна всего лишь распоряжается собственными танками на свое усмотрение.

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