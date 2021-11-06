Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Кузбассе

Югра, 6 ноября. Авария, в которой серьезные повреждения получили сразу четыре автомобиля, случилась в одном из городов Кемеровской области. Об этом сообщили очевидцы события.

По имеющейся информации, ДТП произошло днем 5 ноября в городе Югра. Свидетели происшествия сообщили, что все участники аварии остались живы. Информация о пострадавших отсутствует.

Все автомобили, по словам очевидцев, получили серьезный урон. Детали транспортных средств разбросаны по всему участку дороги, где произошло столкновение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельства и причин произошедшего.

В этот же день в Новосибирске произошла авария, в которой пострадали мать и ее годовалый ребенок. По данным правоохранителей, водитель Ford Focus сбил их, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.