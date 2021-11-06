Украинский институт будущего: каждый двадцатый житель страны готов к вооруженному бунту

Киев, 6 ноября. Часть жителей Украины готова поднять вооруженное восстание. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования Украинского института будущего.

Готовность взять в руки оружие в случае нарушения прав и свобод подтвердил каждый двадцатый опрошенный украинец. Некоторые также заявили о готовности перекрыть дороги, проводить пикеты и бойкотировать местную власть.

Половина респондентов подтвердило нарушение их гражданских прав со стороны властей страны. Однако при этом опрошенные жители Украины уточнили, что к активному вооруженному восстанию на данный момент не готовы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего лидера запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор»1 Дмитрия Яроша на пост советника главкома ВСУ. Эту инициативу подвергли критике в ДНР, подчеркнув, что она может привести к эскалации вооруженного конфликта в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.