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Украинский институт будущего: каждый двадцатый житель страны готов к вооруженному бунту

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 05:06
Политика
Украинский институт будущего: каждый двадцатый житель страны готов к вооруженному бунту
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Киев, 6 ноября. Часть жителей Украины готова поднять вооруженное восстание. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования Украинского института будущего.

Готовность взять в руки оружие в случае нарушения прав и свобод подтвердил каждый двадцатый опрошенный украинец. Некоторые также заявили о готовности перекрыть дороги, проводить пикеты и бойкотировать местную власть.

Половина респондентов подтвердило нарушение их гражданских прав со стороны властей страны. Однако при этом опрошенные жители Украины уточнили, что к активному вооруженному восстанию на данный момент не готовы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего лидера запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор»1 Дмитрия Яроша на пост советника главкома ВСУ. Эту инициативу подвергли критике в ДНР, подчеркнув, что она может привести к эскалации вооруженного конфликта в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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