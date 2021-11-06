ABC: витамин D способен улучшить иммунный ответ организма и побороть депрессию

Мадрид, 6 ноября. Многие люди с наступлением зимы сталкиваются с дефицитом витамина D, который играет важную роль в работе сразу нескольких систем организма. Его нехватка же может обернуться рядом заболеваний.

Солнечная энергия является основным источником витамина D. Зимой из-за короткого светового дня и теплой одежды люди получают этого вещества гораздо меньше. Восполнить запас можно с помощью препаратов и продуктов питания. Для этих целей отлично подойдут яичный желток, голубая рыба, морепродукты, сливочное масло и грибы, сообщило испанское издание ABC.

Витамин D «нерастворимый, он регулирует метаболизм кальция и фосфора», отметила диетолог Карина Химено. Благодаря этому вещество играет важную роль в сохранении здоровья костей, зубов и мускулатуры. Эксперт по вопросам ортомолекулярного питания Мария Босх также добавила, что витамин D участвует в формировании иммунитета.

«Как показывают исследования, витамин D может бороться с нехваткой некоторых нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, снижая симптомы депрессии», — говорится в материале.

Эндокринолог клиники профессора Калинченко Дарья Гусакова ранее порекомендовала употреблять витамин D во время пандемии COVID-19. Чтобы повысить иммунитет, она также посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.