Дженнаро Гаттузо может сменить Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака»

Москва, 6 ноября. Московский «Спартак» рассматривает кандидатуру итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо на место главного тренера. Итальянец может сменить нынешнего наставника красно-белых Руя Виторию, сообщил портал ItaSportPress.

Итальянские журналисты утверждают, что «Спартак» готов назначить Гаттузо зарплату в размере более 1,5 миллиона евро, а также соглашение на три года. Руководство москвичей уже приступило к переговорам с агентом Гаттузо. Итальянец может прийти на смену Рую Витории как по ходу сезона, так в летнее межсезонье.

На посту тренера Дженнаро Гаттузо уже возглавлял итальянские «Милан», «Наполи», «Палермо» и «Пизу», а также работал в швейцарском «Сьоне» и греческом ОФИ. С «Наполи» тренер стал триумфатором Кубка Италии.

Недавно о желании возглавить «Спартак» заявил экс-игрок «Зенита» и сборной России Владимир Быстров. По словам футболиста, он готов «наладить обстановку» в клубе.