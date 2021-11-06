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Российские военные успешно протестировали новые бесшумные винтовки на рекордной дистанции
Армия
Российские военные успешно протестировали новые бесшумные винтовки на рекордной дистанции
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 6 ноября. Российские военные разведчики продемонстрировали возможность эффективной стрельбы из новых винтовок «Вал» и «Винторез» на дистанции свыше одного километра. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Официально дальность стрельбы винтовок была ограничена до 450 метров. Стрельбу провели в ходе учений разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа. Перед военными была поставлена задача в отработке навыков по ведению огня в ночное время на дистанциях, превышающих стандартные, передает РИА Новости.

«Автомат "Вал" и снайперская винтовка "Винторез" разработки ЦНИИточмаш (входит в Ростех) доказали возможность поражения целей на дистанциях, существенно превышающих установленные в ТТХ параметры», — сообщили в корпорации.

В винтовки интегрированы разработанные глушители, которые подавляют большую часть образующихся при выстреле газов, что позволяет проводить бесшумную атаку. Громкость оружия, сообщили в Ростехе, можно сравнить с хлопком в ладоши.

Специалисты Ростеха выпустили разработку и для гражданских целей. Продажи созданного ими смартфона с усиленной защитой данных уже стартовали.

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