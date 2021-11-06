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Хави стал новым главным тренером «Барселоны»
Спорт
Хави стал новым главным тренером «Барселоны»
Global Look Press  /  Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com

Барселона, 6 ноября. Экс-капитан «Барселоны» Хави Эрнандес занял кресло главного тренера клуба после увольнения Рональда Кумана. Об этом объявили на официальном сайте каталонской команды.

Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2024 года. Решение о назначении экс-футболиста было принято в связи с увольнением бывшего тренера Рональда Кумана. Его отправили в отставку после поражения сине-гранатовых в матче Примеры против «Райо Вальекано» (0:1), который состоялся 27 октября.

Хави является воспитанником «Барселоны». Футболист представлял цвета клуба на протяжении 17 лет и выиграл множество клубных трофеев.

Недавно о желании вновь вернуться в «Барселону» заявил экс-игрок клуба, а ныне форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Аргентинский нападающий отметил, что может не только снова примерить футболку каталонцев, но и предстать в роли спортивного директора.

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