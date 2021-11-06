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Шесть человек устроили массовую драку в центре Кемерово
Происшествия
Шесть человек устроили массовую драку в центре Кемерово
pixabay.com  /  Ella_87

Кемерово, 6 ноября. Крупная драка произошла на проспекте Ленина в Кемерово. Словесный конфликт перерос в избиение двух горожан — на них напала целая толпа парней. Кадры потасовки просочились в соцсети.

Драка произошла 30 октября на остановке «Искитимский мост». На двух парней напали целой толпой и всячески их избивали. Удары наносили руками и ногами, не прекращая даже после того, как пострадавшие упали на асфальт. Агрессоры ушли только тогда, когда молодые люди перестали защищаться.

«Как только они очухались, пацаны вернулись и давай их снова пинать. В конечном итоге вышли соседи на балкон и начали уже ругаться, и сразу ушли все», — поделилась местная жительница в соцсетях.

Местная полиция сообщила, что уведомлена о факте произошедшей драки. По факту потасовки уже организована проверка.

Накануне громкая драка произошла в Новой Москве, где были серьезно избиты отец с сыном. На мужчину напали четыре молодых человека. Во время драки они также ударили четырехлетнего мальчика.

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