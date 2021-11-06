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Бариста Стрельников посоветовал хранить кофейные зерна в герметичной емкости

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 04:01
Общество
Бариста Стрельников посоветовал хранить кофейные зерна в герметичной емкости
pixabay.com  /  Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️

Москва, 6 ноября. Кофе лучше всего хранится в виде зерен. Чтобы избежать процесса окисления и порчи будущего напитка, емкость для содержания продукта должна быть герметичной, заявил бариста Николай Стрельников.

Основная проблема при хранении кофе – попадание кислорода в емкость. Если в нее попадет воздух, то вкус напитка станет менее ярким и насыщенным. Некоторые могут почувствовать привкус «земли», пишет «Прайм».

«Кроме того, емкость с кофе должна находиться в темном прохладном месте, где нет посторонних запахов. Обычная полка кухонного шкафа подойдет», — добавил основатель Российской ассоциации бариста.

Кофе в подходящей упаковке можно заморозить. Так продукт сохранит свои свойства. Быстрая его разморозка может ухудшить качество зерна. Не рекомендуется отсыпать часть товара, а затем снова отправлять его в морозильную камеру.

Кофейные напитки любят многие люди. Специалисты рекомендуют пить их в умеренных количествах и с соблюдением нескольких правил. Кофе следует пить без сахара и избытка сливок и молока.

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