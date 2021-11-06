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Врач Огнева: мухи-космонавты помогут ученым в исследовании репродуктивной функции мужчин
Наука
Врач Огнева: мухи-космонавты помогут ученым в исследовании репродуктивной функции мужчин
wikipedia.org  /  Image courtesy of the USDA Agricultural Research Center / public domain

Москва, 6 ноября. Вернувшиеся с борта МКС мухи могут стать ключом к созданию учеными новых средств по повышению репродуктивной функции у мужчин. Об этом рассказала врач-биолог Ирина Огнева.

Ранее ученые отправили в космос десять пар личинок насекомых, которые вылупились на третий день полета, созрели и дали потомство. В итоге обратно из космоса вернулось порядка 500-600 мух в четырех пробирках.

Предварительные данные научной работы, связанной с насекомыми, будут обнародованы в ближайшие несколько месяцев. Однако заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева уточнила, что эти мухи могут помочь создать средства для повышения репродуктивной функции у мужчин.

Ранее в NASA запретили возвращающемуся с МКС на Землю экипажу корабля Crew Dragon пользоваться санузлом. Астронавт Меган МакАртур не уточнила, будут ли летчики ограничивать в связи с этим потребление воды.

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