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Испанская полиция задержала державшего в плену дочерей и племянниц мужчину
Происшествия
Испанская полиция задержала державшего в плену дочерей и племянниц мужчину
pxhere.com

Мадрид, 6 ноября. Выходец из Йемена на протяжении восьми лет держал в плену собственных дочерей и племянниц. В 2020 году он перебрался в Испанию, где и был задержан.

Мужчина покинул родину в 2014 году. Вместе с собой он взял двух дочерей и двух племянниц. Матери девочек, двое из которых являются несовершеннолетними, не давали согласие на вывоз своих детей из страны. За несколько лет мужчина и дети успели пожить в Малайзии, Южной Корее, Индонезии, Эквадоре, Колумбии и Турции. Весной прошлого года они перебрались в испанскую Мурсию.

В сентябре 2020 года в испанскую полицию обратились волонтеры, которые заявили о подозрительной семье. Они рассказали, что некий мужчина удерживает в своем подчинении четырех девушек.

Правоохранители провели осмотр квартиры и выяснили, что продукты питания глава семейства распределял по своему усмотрению. Девушки были сильно истощены, им запрещалось пользоваться гаджетами. В доме наблюдались антисанитарные условия, там были заклеены все окна.

В итоге злоумышленник был задержан, а полицейские уже связались с матерью племянниц мужчины. Женщина пояснила, что ничего не знала о судьбе своих дочерей последние восемь лет.

Ситуация с насильственным удержанием ранее произошла в подмосковном поселке Нахабино. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в заложники двух девушек.

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йемен плен испания
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