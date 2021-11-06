CNN: глава ЦРУ Бернс ездил в Россию из-за Украины

Вашингтон, 6 ноября. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил с рабочим визитом Москву, чтобы «предупредить» РФ по поводу Украины. Об этом сообщает телеканал CNN.

По версии журналистов телеканала, Бернс ездил в Россию, чтобы предупредить об «отслеживании перемещений войск РФ» вблизи с Украиной. Также глава ЦРУ хотел выяснить у Кремля «мотивацию» к этим действиям. В своем материале CNN сослался на анонимных информаторов.

«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», — проинформировал CNN.

Ранее Бернс провел встречу с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В ходе переговоров стороны обсудили взаимоотношения стран, акцентировав при этом внимание на совместных усилиях по борьбе с терроризмом.