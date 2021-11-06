Ряды ВС России пополнят 52 призывника из ямальского Лабытнанги

Лабытнанги, 6 ноября. Призывная кампания полным ходом идет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В этом году к вооруженным силам (ВС) России присоединятся 52 новобранца из города Лабытнанги.

Представители комиссии военкомата внимательно ознакомились со здоровьем каждого из молодых людей. Войска для новобранцев выбирались исходя из их предпочтений. В субботу первая группа из 12 призывников выдвинется к окружному сборному пункту.

Еще около сотни новобранцев военкомат призовет из Надымского района. Одной из команд предстоит проходить воинскую службу на корабле в Новороссийске, передает издание «Ямал-медиа».

Министерство обороны России регулярно проводит учения для усовершенствования российских войск. Одни из последних учебных маневров были нацелены на подготовку военнослужащих ракетных войск стратегического назначения к переброске в любую точку страны.