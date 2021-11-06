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IT-эксперт Косарим перечислил основные признаки взлома смартфона
Технологии
IT-эксперт Косарим перечислил основные признаки взлома смартфона
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 6 ноября. Жертвой взлома мобильного телефона может стать любой человек. Что может указывать на «проникновение» киберпреступников, рассказал IT-специалист Руслан Косарим.

Одним из вероятных признаков взлома может быть быстрая разрядка смартфона. Чем быстрее он начал садиться, тем больше вероятность наличия шпионского вируса. На «проникновение» хакеров указывает появление приложений, которые не были установлены пользователем, пишет «Прайм».

Еще одним признаком является автоматическое отключение или невозможность запуска определенных программ, включая антивирус. Самым явным симптомом может стать беспричинное списание средств со счета, добавил эксперт Косарим.

Нести опасность смартфону могут и поддельные приложения. Некоторые разработчики внедряют их в AppStore и Google Play. Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют устанавливать программы из официальных магазинов.

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