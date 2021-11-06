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Кехман объяснил отмену спектакля с участием Бузовой во МХАТе

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 02:42
Шоу-бизнес
Кехман объяснил отмену спектакля с участием Бузовой во МХАТе
Global Look Press  /  Semen Likhodeev/Russian Look

Москва, 6 ноября. Постановка «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой была отменена во МХАТе им. Горького из-за непопулярности. Об этом заявил новый директор театра Владимир Кехман.

Он добавил, что сразу же сообщил о решение Бузовой, чтобы та не обижалась. Руководитель культурного учреждения пояснил, что в отмене спектакля нет «ничего личного — только бизнес». Кехман пояснил, что на постановку «Чудесный грузин» театр продал всего 225 билетов, передает РЕН ТВ.

«Ну что, зачем показывать это? При пустом зале, что ли? Денег на продвижение у нас просто нету, у нас нет ничего, я думаю, что из-за этого не будут выпущены даже премьеры "Письма Есенина", скорее всего, мы сейчас еще обсуждаем. Только по одной простой причине — как она будет перенесена, скорее всего, потому что 27 ноября планировалась», — пояснил собеседник.

Кехман объяснил отмену спектакля с участием Бузовой во МХАТе
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Ольга Бузова до этого заверила, что билеты на спектакль отлично продавались. Причина отмены постановки связана с личной неприязнью нового директора театра.

«У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!» — написала Бузова в соцсетях.

Телеведущая ранее сбежала от журналистов, которые попытались вывести ее на разговор об отмене спектакля «Чудесный грузин». Бузова не стала объяснять, почему уверена, что билеты на постановку хорошо продаются.

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