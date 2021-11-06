Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 03:06
03:06
Политика
CNN: глава ЦРУ Бернс ездил в Россию из-за Украины
03:00
Армия
Ряды ВС России пополнят 52 призывника из ямальского Лабытнанги
02:46
Технологии
IT-эксперт Косарим перечислил основные признаки взлома смартфона
02:42
Шоу-бизнес
Кехман объяснил отмену спектакля с участием Бузовой во МХАТе
02:41
Происшествия
Двух потерявшихся в лесу у «Колы» людей обнаружили спасатели
02:21
Общество
Нейрофизиолог Будик: у переболевших COVID-19 может сохраняться повышенная температура
02:12
Общество
ГИБДД рекомендовало водителям проверить аккумулятор автомобиля перед зимним периодом
02:03
Общество
Бастрыкин распорядился предоставить доклад по делу о хищениях средств в Минэнерго
02:00
Общество
Уфолог Уваров предположил, к чему в итоге приведут мощные вспышки на Солнце
01:38
Экономика
Финансист Коган порекомендовал россиянам иметь не более трех банковских карт
Все новости

ГИБДД рекомендовало водителям проверить аккумулятор автомобиля перед зимним периодом
Общество
ГИБДД рекомендовало водителям проверить аккумулятор автомобиля перед зимним периодом
pixabay.com

Москва, 6 ноября. Эксплуатация автомобиля в зимний период требует тщательной подготовки, в частности необходимо проверить надежность аккумулятора. Об этом предупредили в ГИБДД Москвы.

Инспекторы Госавтоинспекции также рекомендуют провести тщательную проверку тормозной системы машины, а в случае обнаружения неполадок заменить комплектующие. Перед холодами нужно проверить работоспособность стартера и свечей в двигателе, пишет «Известия».

«Если при первых заморозках автомобиль стал заводиться медленнее обычного, допустимо сначала попробовать очистить и затянуть клеммы аккумулятора», — согласились с ГИБДД представители «Авито Авто».

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что восстановление изношенных протекторов шин может оказаться бессмысленным действием. Материалы, используемые при реставрации покрышек, не должны применяться в шинной индустрии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ГИБДД рекомендовало водителям проверить аккумулятор автомобиля перед зимним периодом
ГИБДД автомобиль зима
Комментировать