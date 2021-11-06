ГИБДД рекомендовало водителям проверить аккумулятор автомобиля перед зимним периодом

Москва, 6 ноября. Эксплуатация автомобиля в зимний период требует тщательной подготовки, в частности необходимо проверить надежность аккумулятора. Об этом предупредили в ГИБДД Москвы.

Инспекторы Госавтоинспекции также рекомендуют провести тщательную проверку тормозной системы машины, а в случае обнаружения неполадок заменить комплектующие. Перед холодами нужно проверить работоспособность стартера и свечей в двигателе, пишет «Известия».

«Если при первых заморозках автомобиль стал заводиться медленнее обычного, допустимо сначала попробовать очистить и затянуть клеммы аккумулятора», — согласились с ГИБДД представители «Авито Авто».

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что восстановление изношенных протекторов шин может оказаться бессмысленным действием. Материалы, используемые при реставрации покрышек, не должны применяться в шинной индустрии.