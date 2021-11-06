Бастрыкин распорядился предоставить доклад по делу о хищениях средств в Минэнерго

Москва, 6 ноября. Глава Следкома России Александр Бастрыкин распорядился подготовить доклад о хищениях бюджетных денег в Минэнерго. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, к хищению выделенных средств причастен бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов. Экс-чиновнику инкриминируют кражу около 603 миллионов рублей. По версии следствия, подозреваемый похитил деньги, прикрывшись созданием информационной системы.

«Бастрыкин в связи с появлением публикаций поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, выделенных "Российскому энергетическому агентству" Минэнерго России, к которому причастен бывший директор ФГБУ "РЭА" Анатолий Тихонов», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава СКР Бастрыкин потребовал предоставить еще один доклад по делу калининградского врача Элины Сушкевич. Медика обвиняют в убийстве младенца.