Финансист Коган порекомендовал россиянам иметь не более трех банковских карт

Москва, 6 ноября. Зачастую россиянам для всех своих нужд необходимо не более трех банковских карт. При этом одна из них чаще всего кредитная, сообщил аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Он подчеркнул, что наиболее оптимальным раскладом будет использовать одну дебетовую карту для получения заработной платы, а вторую для активного использования по личным нуждам. При этом экономист советует держать кредитную карту «ну случай непредвиденных расходов», если, к примеру, произойдет задержка выплат от работодателя, либо при наличии выгодных акций от банка. Об этом он сообщил в интервью «Прайму».

«В идеале закрывать долги по кредитной карте сразу же после получения дохода и не снимать с нее наличные — за это берут приличную комиссию. Кредитки интересны кэшбэком и возможностью накопления других бонусов — баллов, миль, иных банковских скидочных поощрений», — добавил Коган.

Экономист также порекомендовал пользоваться банковскими программами повышенного кешбэка. По его словам, для этих целей можно выпустить несколько разных карт, не имеющих платы за обслуживание, и прибегать к ним при наличии акций.

Однако использование кредитных карт также подразумевает под собой некоторые риски. Экономист Тереладзе предупредил, что главная опасность кроется в истечении срока беспроцентного периода.