Лауреат Grammy Latino Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе в Бразилии

Бразилиа, 6 ноября. Популярная бразильская певица Марилия Мендонса стала одной из жертв авиакатастрофы в штате Минас-Жерайс. Помимо артистки в крушении погибли еще четыре человека, сообщили спасатели.

Небольшой самолет потерпел крушение в сельской местности. Близкий круг Мендонсы подтвердил телеканалу Globonews, что в результате крушения погибли пять человек. Кроме певицы, жертвами стали ее дядя, продюсер и два пилота.

«Певица Марилия Мендонса среди жертв», — следует из сообщения.

Марилия Мендонса погибла на 27-м году жизни. В 2019 году певица стала лауреатом премии Grammy Latino.

В начале ноября из жизни ушел исполнитель роли Шмидта в «Бригаде» Дмитрий Гуменецкий. Актер скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.