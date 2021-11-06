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Начальник Генштаба ВСУ Шаптала опроверг сведения об активности России у границ Украины
Армия
Начальник Генштаба ВСУ Шаптала опроверг сведения об активности России у границ Украины
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 6 ноября. Наращивания сил российской армии на границе с Украиной не наблюдается. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала.

Ранее газета Washington Post опубликовала материал, согласно которому Москва якобы начала перемещать свои войска после проведенных с Минском учений «Запад-2021». Издание Politico также сообщило о якобы замеченных со спутника солдатах России «на границе с Украиной», которые на самом деле расположены в Смоленской области, не граничащей со страной. Как считает Шаптала, сведения западных СМИ неверны и Киев держит ситуацию под полным контролем.

«Говорить, что идет наращивание усилий у наших границ — такого нет ... После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет», — сообщил Шаптала в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Также сообщения об активности России возле украинских границ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала их попыткой дискредитировать Москву распространением ложных сведений.

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