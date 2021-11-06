Власти Саратовской области объявили о введении QR-кодов с 8 ноября

Саратов, 6 ноября. Система QR-кодов начинает действовать на территории всей Саратовской области с 8 ноября. Соответствующий документ одобрил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Вместе с этим на территории области прекращают свое действие карантин и нерабочие дни. Обязательное наличие QR-кода о прохождении вакцинации вводится для сотрудников предприятий общественного питания, культуры туристических баз, а также страховых и микрофинансовых организаций. Посещать эти предприятия разрешается только гражданам, получившим прививку от COVID-19.

Работа детских центров и площадок, а также фудкортов в торговых центрах разрешена при условии соблюдения санитарных норм. Запрет на проведение массовых мероприятий остается в силе.

Ранее власти Приморья расширили сферу применения QR-кодов для торговых центров, отелей и парикмахерских. Инициатором такой меры стала главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.