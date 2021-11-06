RTP: Месси станет обладателем «Золотого мяча»

Париж, 6 ноября. Нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси уведомили о получении «Золотого мяча» в этом году. Такую информацию сообщило издание RTP.

По данным источника, представители журнала France Football, который ежегодно вручает этот приз, уже связались с аргентинским форвардом. При этом RTP утверждает, что футболист якобы уже успел дать традиционное интервью по этому поводу.

Месси в прошлом сезоне, выступая в составе «Барселоны», стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 30 голами. В сборной Аргентины звезда мирового футбола впервые в карьере выиграл первую серьезную награду — Кубок Америки.

Недавно Месси забил 80-й гол в составе национальной команды. Это случилось в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Уругвая, который его команда выиграла со счетом 3:0. В активе аргентинца также 51 голевая передача.