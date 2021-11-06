Microsoft может представить спецверсию Windows 11 и новый ноутбук 9 ноября

Москва, 6 ноября. Подразделение Microsoft по образовательным технологиям проведет презентацию Reimagine на тему проблем образования во время пандемии. Мероприятие пройдет 9 ноября.

Ключевой темой презентации станут последние технологические решения на фоне ухудшения качества обучения из-за пандемии COVID-19. Участникам мероприятия могут показать новый ноутбук Surface Laptop SE и специальную версию операционной системы Windows 11, о чем передает издание Pocket-Lint.

Речь идет о бюджетном ноутбуке, который может стать альтернативой Chromebook. Последние используются в американских школах для обучения. Согласно имеющейся информации, гаджет получит экран диагональю 11,6 дюйма и процессор Intel Celeron N4120.

Недавно Microsoft провела большую конференцию Ignite 2021, в ходе которой представила сервис Mesh for Teams. Последний представляет собой платформу для работы и встреч в виртуальной реальности.