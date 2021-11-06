Белый дом: заразившийся коронавирусом чиновник не имел тесных контактов с Байденом

Вашингтон, 6 ноября. Заразившийся коронавирусом член американской делегации, сопровождавшей президента США Джо Байдена в европейском турне, особо не контактировал с главой государства. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Чиновник недавно получил положительный результат теста на коронавирус. Он вместе с рядом других членов делегации остался в Глазго, где проходила 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Этот человек не контактировал тесно с президентом, и у него не проявляются какие-либо симптомы, этот человек остается в Шотландии, чтобы завершить пребывание в карантине, он пользуется поддержкой администрации», — пояснила представитель Белого дома.

Джо Байден ранее сдавал тест на коронавирус после сообщения об инфицировании пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Результат оказался отрицательным, после чего американский лидер отправился в рабочую поездку.