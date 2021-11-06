UIF: 70% украинцев не одобряют курс развития страны

Киев, 6 ноября. Большинство жителей Украины считают, что страна движется в неверном направлении. Соответствующие данные привел аналитический центр «Украинский институт будущего».

Данный показатель за последний месяц вырос с 63% до 70%. Главным проблемами Украины 38% граждан считают низкий уровень заработной платы и размер пенсионных отчислений. При этом 32% местных жителей выразили беспокойство войной в Донбассе, 32% отметили коррумпированность властей, а 31% больше всего жалуются на завышенные тарифы на коммунальные услуги.

«Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились ...», — следует из опроса.

Больше половины украинцев (58%) сообщили, что ощущают нарушение своих прав и свобод против 42% граждан, кто имеет противоположное мнение. Всего в опросе приняли участие 2,4 тысячи человек, он проводился в период с 23 октября по 2 ноября.

Аналитический центр также провел исследование, в котором выяснил текущий рейтинг президента Украины Зеленского. Оказалось, что его поддерживают только 25% граждан страны.