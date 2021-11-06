Мать одного из напавших на мужчину с ребенком в Москве рассказала свою версию событий

Москва, 6 ноября. Пострадавший от четырех человек в Новой Москве мужчина с ребенком любил выпивать и сам спровоцировал конфликт. Такое заявление сделала мать одного из подозреваемых в нападении Марина.

Она заявила, что ее дети являются воспитанными людьми и ведут здоровый образ жизни. Женщина также подтвердила факт, что все участники конфликта являются гражданами России и изложила свою версию событий.

«Там было трое выпивших людей, которые стукнули моего сына по голове пустой бутылкой. На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек — мужчина с синяком под глазом, — по нему видно, что он любитель выпить, — заявила она в интервью Пятому каналу.

Ранее в Сети появились кадры с допроса одного из подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком. Молодой человек заявил, что сам является потерпевшим и никого не избивал, однако не внес никакой конкретики.