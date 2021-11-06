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Политика
США и Россия могут договориться о возобновлении выдачи американских виз в Москве
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США и Россия могут договориться о возобновлении выдачи американских виз в Москве

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 00:16
Политика
США и Россия могут договориться о возобновлении выдачи американских виз в Москве
pixabay.com/PD

Вашингтон, 6 ноября. Российские дипломаты проведут «консультации по двухсторонним раздражителям» с американскими коллегами. Обсуждения запланированы на ближайшие дни.

Стороны обсудят вопросы консульского обеспечения. Россия и США в рамках переговоров могут договориться о возобновлении оформления американских виз в Москве, отметил советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев. Он добавил, что консультации с Госдепом США по работе консульских служб проводятся на регулярной основе.

«Мы сейчас разговариваем. В еженедельном режиме идут у нас консультации с Госдепартаментом, и мы пытаемся все оперативные вопросы решать в ходе переговоров между посольством и представителями российского отдела Госдепартамента», — отметил Кошелев в эфире телеканала RTVI.

Москва открыта к диалогу и готова к компромиссам с Вашингтоном по ситуации с выдачей виз. Дипломат считает, что в настоящее время у стран нет другой альтернативы, кроме как договариваться по спорным вопросам.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее призвал США усилить дипломатическое присутствие в Москве для нормализации выдачи виз. Сейчас для оформления документов россиянам приходится выезжать за пределы страны.

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россия сша визы
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