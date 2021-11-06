Пентагон следит за «необычными» действиями российских военных вблизи Украины

Вашингтон, 6 ноября. США продолжают мониторить «подозрительную» активность российских военных у границ с Украиной. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Вашингтон обеспокоен любыми действиями Москвы, которые могут обострить ситуацию вблизи украинской границы, отметил Кирби. Он добавил, что США проводят консультации со своими союзниками и партнерами по этому вопросу.

«Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», — заявил представитель американского оборонного ведомства в ходе брифинга.

Журналисты поинтересовались у Кирби, о каких конкретно «необычных» действиях России идет речь. Однако он отказался уточнять, что именно имеет в виду.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала фейковой кампанией публикации западных СМИ о якобы стягивании российских войск и техники к границе с Украиной. В Кремле добавили, что передвижение российских военных внутри страны является исключительно делом Москвы и не должно волновать другие страны.