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Зеленский исключил Резникова из украинской делегации в переговорах по Донбассу
Политика
Зеленский исключил Резникова из украинской делегации в переговорах по Донбассу
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 5 ноября. Министр обороны Украины Алексей Резников больше не будет участвовать в переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский.

Резников выполнял обязанности первого заместителя украинской делегации в переговорах по Донбассу. Однако теперь он освобожден от этой должности, о чем свидетельствует соответствующий указ президента Украины.

«Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», — говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности первого замглавы делегации назначен народный депутат от партии «Слуга народа» Андрей Костин. Он уже представляет украинскую сторону в рабочей группе по политическим вопросам.

Украинские власти ранее назначили на пост советника главнокомандующего вооруженными силами страны экс-лидера экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в России) Дмитрия Яроша. Такое решение раскритиковали в ДНР, посчитав, что оно может привести к обострению ситуации в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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