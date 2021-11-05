Telegram завершил тестирование рекламы в мессенджере

Москва, 5 ноября. Сообщение о тестировании рекламы в мессенджере Telegram пропало из крупных каналов примерно через сутки после появления. Автором соответствующей публикации является предприниматель и основатель сервиса Павел Дуров.

Накануне он оповестил пользователей о начале работ по внедрению рекламы. Соответствующие твиты будут сопровождаться пометкой sponsored. Их смогут увидеть только участники Telegram-каналов, где более тысячи подписчиков. Примечательно, что все они будут видеть один и тот же пост.

Тематика рекламных публикаций будет соответствовать направлению пабликов. Мессенджер не будет собирать личные данные о пользователях и предлагать сообщения в зависимости от их интересов.

Павел Дуров ранее пояснил, что внедрение рекламы позволит сохранить Telegram бесплатным. Сообщения с пометкой sponsored будут ненавязчивыми и короткими.