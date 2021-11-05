«Украинский институт будущего»: рейтинг Зеленского упал до 25%

Киев, 5 ноября. Поддержка украинцами президента страны Владимира Зеленского обвалилась на семь пунктов, достигнув 25% среди тех, кто собирается идти на выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра «Украинский институт будущего».

При этом второе место занял бывший украинский глава Петр Порошенко, который набрал 13% голосов местных жителей. Следом за ним на третьем месте сопредседатель фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, по результатам опроса набравший 12% голосов. Четвертое место у бывшего премьера и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, ее поддерживают 11% украинцев. Остальные кандидаты не смогли набрать больше 10% голосов.

«Владимир Зеленский неизменно занимает первое место электоральных преференций граждан: за него готовы проголосовать 18% среди всего населения или 25% среди тех, кто определился и пойдет на выборы ...», — сообщили авторы исследования.

Также аналитическим центром были опрошены украинские политики и чиновники. Среди них Зеленского поддерживают 31%, а против него оказались 66% опрошенных. Вместе с тем Порошенко доверяют 18%, 78% относятся к нему негативно. Всего в опросе приняли участие 2,4 тысячи украинцев, он проводился с 23 октября по 2 ноября.

Подтвердил отношение жителей страны к Зеленскому исключенный из фракции «Слуга народа» Гео Лерос. Во время выступления в Верховной раде он прямо с трибуны начал оскорблять президента, показав ему средний палец.