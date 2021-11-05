Президент Чехии Милош Земан находится в больнице из-за цирроза печени

Прага, 5 ноября. Цирроз печени у чешского президента Милоша Земана перерос в хроническую стадию. Врачи ввели в желудок главы государства питательный зонд для кормления.

Опасность цирроза печени заключается в отсутствии симптомов на первых стадиях. Заболевание может развиваться долгие годы без ведома самого пациента, пояснил член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», — отметил он.

Сейчас Земан находится в Центральном военном госпитале в Праге, куда его доставили 10 октября. Его лечение может занять около трех–четырех недель. Пищу президент получает через специальный зонд PEG, введенный в его желудок.

Земан ранее заявил, что приложит максимум усилий для скорейшего назначения нового правительства. Состав кабинета министров был сформирован по итогам парламентских выборов в начале октября.