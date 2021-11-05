Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 00:04
00:02
Шоу-бизнес
Актриса Проклова рассказала о безумно интересных съемках с актером Васильевым
00:00
Армия
Пентагон следит за «необычными» действиями российских военных вблизи Украины
23:52
Происшествия
Мужчина угодил под колеса автомобиля в Москве на Кутузовском проспекте
23:33
Политика
Зеленский исключил Резникова из украинской делегации в переговорах по Донбассу
23:21
Технологии
Telegram завершил тестирование рекламы в мессенджере
23:12
Политика
«Украинский институт будущего»: рейтинг Зеленского упал до 25%
22:50
Общество
Президент Чехии Милош Земан находится в больнице из-за цирроза печени
22:45
Происшествия
Производственное здание загорелось в одной из мордовских колоний
22:27
Происшествия
Кадры допроса одного из напавших на отца с ребенком в Новой Москве появились в Сети
22:16
Политика
Глава МИД России Лавров провел телефонный разговор с венгерским коллегой Сийярто
Все новости

Президент Чехии Милош Земан находится в больнице из-за цирроза печени
Общество
Президент Чехии Милош Земан находится в больнице из-за цирроза печени
ТАСС  /  Никольский Алексей

Прага, 5 ноября. Цирроз печени у чешского президента Милоша Земана перерос в хроническую стадию. Врачи ввели в желудок главы государства питательный зонд для кормления.

Опасность цирроза печени заключается в отсутствии симптомов на первых стадиях. Заболевание может развиваться долгие годы без ведома самого пациента, пояснил член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», — отметил он.

Сейчас Земан находится в Центральном военном госпитале в Праге, куда его доставили 10 октября. Его лечение может занять около трех–четырех недель. Пищу президент получает через специальный зонд PEG, введенный в его желудок.

Земан ранее заявил, что приложит максимум усилий для скорейшего назначения нового правительства. Состав кабинета министров был сформирован по итогам парламентских выборов в начале октября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Президент Чехии Милош Земан находится в больнице из-за цирроза печени
чехия земан цирроз
Комментировать