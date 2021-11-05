Производственное здание загорелось в одной из мордовских колоний

Зубова Поляна, 5 ноября. Пожар произошел в исправительном учреждении Зубово-Полянского района Мордовии. Об этом сообщили в экстренных службах.

По информации спасателей, возгорание удалось локализовать. В огне никто не пострадал. В связи с инцидентом проводится проверка для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

«В населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 загорелась кровля пилорамы на площади 3000 квадратных метров», — сказал источник РИА Новости.

Недавно в подмосковных Котельниках осужденный за убийство заключенный устроил пожар в одиночной камере следственного изолятора. По данным СМИ, он поджег одеяло на своей кровати, что спровоцировало возгорание.