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Производственное здание загорелось в одной из мордовских колоний

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 22:45
Происшествия
Производственное здание загорелось в одной из мордовских колоний
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Зубова Поляна, 5 ноября. Пожар произошел в исправительном учреждении Зубово-Полянского района Мордовии. Об этом сообщили в экстренных службах.

По информации спасателей, возгорание удалось локализовать. В огне никто не пострадал. В связи с инцидентом проводится проверка для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

«В населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 загорелась кровля пилорамы на площади 3000 квадратных метров», — сказал источник РИА Новости.

Недавно в подмосковных Котельниках осужденный за убийство заключенный устроил пожар в одиночной камере следственного изолятора. По данным СМИ, он поджег одеяло на своей кровати, что спровоцировало возгорание.

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пожар колония мородовия зубово-полянский район
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