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Кадры допроса одного из напавших на отца с ребенком в Новой Москве появились в Сети
Происшествия
Кадры допроса одного из напавших на отца с ребенком в Новой Москве появились в Сети
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 5 ноября. Один из участников избиения мужчины с маленьким мальчиком в Новых Ватутинках (Москва) начал давать показания. Видеозапись допроса появилась в Сети.

По словам преступника, он не понимает причин своего задержания. Молодой человек также отметил, что до этого никогда не нарушал закон. Говоря о вчерашнем избиении мужчины задержанный обратил внимание, что на него напали. Несмотря на это, дебошир не смог точно назвать того, кто именно это сделал, передают «Известия».

Правоохранителям на данный момент удалось установить личности троих из четверых молодых людей, которые избили отца с малолетним сыном в Новой Москве. Ими оказались граждане России 2000, 2002 и 2003 годов рождения.

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