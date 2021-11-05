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Глава МИД России Лавров провел телефонный разговор с венгерским коллегой Сийярто
Политика
Глава МИД России Лавров провел телефонный разговор с венгерским коллегой Сийярто
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 5 ноября. Состоялся телефонный разговор между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщили в МИД России.

Во время беседы дипломаты обменялись мнениями по поводу развития двусторонних отношений между странами. Помимо этого, Лавров и Сийярто также затронули тему обстановки на Западных Балканах.

«5 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Лаврова и министра иностранных дел Венгрии Сийярто, в ходе которого стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений, а также о ситуации на Западных Балканах», — следует из сообщения российского МИД.

Помимо этого, российскому министру иностранных дел удалось пообщаться с Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки». Как сообщил Лавров, встретиться с главой Госдепа США Энтони Блинкеном ему не удалось.

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россия лавров переговоры венгрия сийярто Западные Балканы
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