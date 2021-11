США поддержали пытающихся захватить власть в Эфиопии боевиков

Аддис-Абеба, 5 ноября. Сепаратистские и оппозиционные группы создали альянс под названием «Объединенный фронт эфиопских федералистов», который должен свергнуть правительство премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Площадку для диалога им предоставили Соединенные Штаты Америки.

Новое объединение начнет работать над созданием переходных властей в случае падения предыдущей администрации африканской страны. В него вошли по меньшей мере девять группировок, среди которых «Народный фронт освобождения Тыграя», «Фронт революционно-демократического единства Афар», «Народно-освободительное движение Гамбела», «Сопротивление штата Сомали» и другие.

The signing of the new nine group Ethiopian front in Washington. They promise to defend the current Ethiopian constitution and to change the current government by negotiations or by force pic.twitter.com/PURPTMAQdZ