США поддержали пытающихся захватить власть в Эфиопии боевиков

Аддис-Абеба, 5 ноября. Сепаратистские и оппозиционные группы создали альянс под названием «Объединенный фронт эфиопских федералистов», который должен свергнуть правительство премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Площадку для диалога им предоставили Соединенные Штаты Америки.

Новое объединение начнет работать над созданием переходных властей в случае падения предыдущей администрации африканской страны. В него вошли по меньшей мере девять группировок, среди которых «Народный фронт освобождения Тыграя», «Фронт революционно-демократического единства Афар», «Народно-освободительное движение Гамбела», «Сопротивление штата Сомали» и другие.

«В Вашингтоне состоялась церемония подписания, посвященная формированию группы. Мы приглашаем все заинтересованные стороны принять участие в наведении порядка в Эфиопии. Существует неправильное представление о том, что мы несем ответственность за создания хаоса в регионе, но на самом деле это не так», — сказал представитель группировки «Армия освобождения Оромо» (OLA) Одаа Тарбии.

The signing of the new nine group Ethiopian front in Washington. They promise to defend the current Ethiopian constitution and to change the current government by negotiations or by force pic.twitter.com/PURPTMAQdZ — Martin Plaut (@martinplaut) November 5, 2021

Примечательно, что площадку для переговоров предоставили Соединенные Штаты Америки, что в очередной раз демонстрирует поддержку американской администрацией боевиков, действующих против избранного Правительства Эфиопии. Ранее президент Джо Байден приказал усилить санкции в отношении Аддис-Абебы.

По словам Одаа Тарбии, свержение правительства и отстранение премьер-министра Абия Ахмеда с последующим за этим судебным процессом — лишь вопрос времени.