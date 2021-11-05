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США поддержали пытающихся захватить власть в Эфиопии боевиков
Весь мир
США поддержали пытающихся захватить власть в Эфиопии боевиков
pixabay.com  / 

Аддис-Абеба, 5 ноября. Сепаратистские и оппозиционные группы создали альянс под названием «Объединенный фронт эфиопских федералистов», который должен свергнуть правительство премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Площадку для диалога им предоставили Соединенные Штаты Америки.

Новое объединение начнет работать над созданием переходных властей в случае падения предыдущей администрации африканской страны. В него вошли по меньшей мере девять группировок, среди которых «Народный фронт освобождения Тыграя», «Фронт революционно-демократического единства Афар», «Народно-освободительное движение Гамбела», «Сопротивление штата Сомали» и другие.

«В Вашингтоне состоялась церемония подписания, посвященная формированию группы. Мы приглашаем все заинтересованные стороны принять участие в наведении порядка в Эфиопии.

Существует неправильное представление о том, что мы несем ответственность за создания хаоса в регионе, но на самом деле это не так», — сказал представитель группировки «Армия освобождения Оромо» (OLA) Одаа Тарбии.

Примечательно, что площадку для переговоров предоставили Соединенные Штаты Америки, что в очередной раз демонстрирует поддержку американской администрацией боевиков, действующих против избранного Правительства Эфиопии. Ранее президент Джо Байден приказал усилить санкции в отношении Аддис-Абебы.

По словам Одаа Тарбии, свержение правительства и отстранение премьер-министра Абия Ахмеда с последующим за этим судебным процессом — лишь вопрос времени.

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сша боевики африка эфиопия союз свержение сепаратисты
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