Бастрыкин поручил изменить статью напавшим на мужчину с ребенком в Москве на более тяжкую

Москва, 5 ноября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил правоохранительным органам переквалифицировать нападение на мужчину с ребенком в Москве на статью «покушение на убийство».

Председатель СК также призвал докладывать о ходе расследования этого дела. По его словам, необходимо принять срочные меры по установлению личности всех причастных к избиению и их задержанию.

Ранее полицейские доставили нескольких фигурантов дела в СИЗО. Сейчас правоохранительные органы проводят допрос одного из подозреваемых для составления полной картины событий. По последним данным, все задержанные являются гражданами Российской Федерации.