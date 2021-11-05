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Бастрыкин поручил изменить статью напавшим на мужчину с ребенком в Москве на более тяжкую

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 22:00
Происшествия
Бастрыкин поручил изменить статью напавшим на мужчину с ребенком в Москве на более тяжкую
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Москва, 5 ноября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил правоохранительным органам переквалифицировать нападение на мужчину с ребенком в Москве на статью «покушение на убийство».

Председатель СК также призвал докладывать о ходе расследования этого дела. По его словам, необходимо принять срочные меры по установлению личности всех причастных к избиению и их задержанию.

Ранее полицейские доставили нескольких фигурантов дела в СИЗО. Сейчас правоохранительные органы проводят допрос одного из подозреваемых для составления полной картины событий. По последним данным, все задержанные являются гражданами Российской Федерации.

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