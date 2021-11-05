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РЖД опровергла информацию об ограничениях в перевозках грузов из Казахстана

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 21:58
Экономика
РЖД опровергла информацию об ограничениях в перевозках грузов из Казахстана
flickr.com  /  Alejandro Polanco

Москва, 5 ноября. ОАО «Российские железные дороги» не ограничивает перевозки грузов, включая уголь, из Казахстана. Об этом рассказали в холдинге.

Сейчас наблюдается повышенный спрос на поставки угольной продукции в западном направлении не только со стороны России, но и с Казахстана. По информации холдинга, искусственных ограничений нет.

«Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет», — рассказали в компании в ходе беседы с ТАСС.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Герус указал на «виновность» России в блокировке поставок угля на Украину из Казахстана. РФ якобы ограничила поставки энергетического угля, в то время как коксующихся пород это не касается, подписал политик в своем Telegram.

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