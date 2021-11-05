Появилось видео с участниками нападения на отца с ребенком в Новой Москве

Москва, 5 ноября. Полицейские смогли установить личности и задержать трех из четырех подозреваемых, которые избили мужчину с ребенком в Новой Москве. Видео с участниками конфликта сейчас опубликовано столичным ГУ МВД России.

Правоохранителям потребовалось меньше суток, чтобы установить всех, кто участвовал в драке. Допрос уже посетили пострадавшие – отец маленького мальчика и его приятель.

Полицейские выяснили, что трое из четырех нападавших — граждане России 2000, 2002 и 2003 годов рождения. Дебоширы уже были задержаны и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел. Ведется розыск последнего участника конфликта.

Пострадавший мужчина рассказал, что во время драки его сына ударили по щеке. При конфликте отец начал прикрывать собой мальчика и предлагал обидчикам биться один на один, однако юноши начали избивать его вчетвером.