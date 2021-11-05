Бизнесмен из Татарстана рассказал, как ему удалось спасти тонущую женщину в Египте

Каир, 5 ноября. Руководитель фирмы из Набережных Челнов Андрей Балта спас тонущую в море женщину во время отдыха в Египте. Мужчина поделился с ФАН, как ему удалось вызволить туристку из воды.

Девушка пошла ко дну из-за сильного течения, с которым она не справилась во время плавания. По словам Балты, во время происшествия он вместе с компаний находился на берегу. Мужчина увидел девушку и решил действовать, кинувшись спасать туристку до приезда спасателей.

«Да, вчера был эпизод, женщина отплыла от берега и не учла, что там есть течение, пыталась грести против течения, но как известно против него долго не проплываешь, немного запаниковала, позвала на помощь, ну и так получилось что на берегу была наша компания, я решил не дожидаться спасателей и сплавать за ней самостоятельно, что я и сделал. В общем ничего такого особенного не произошло, она сама держалась на воде, просто нужно было помочь сориентироваться куда плыть и немного помочь», — поделился татарский предприниматель с журналистом Федерального агентства новостей.

Увидев попавшую в беду туристку, Андрей Балта одел ласты и бросился в море. По прошествии получаса женщину вызволили на берег, и ей начали оказывать первую помощь.