Минсвязи ЦАР получило первый комплект оборудования в рамках проекта «Телевидение в каждый дом»

Банги, 5 ноября. Бенинский изобретатель и бизнесмен Серж Ананьон Хунтонджи передал первый образец комплекта «Телевидение в каждый дом» министру связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Сержу Гислен Джори. Об этом сообщает местное издание Acap.

В представленную сборку вошли 32-дюймовый дисплей, аккумулятор, декодер с питанием на 12В, небольшая солнечная панель, параболическая антенна и лампа для освещения дома. По словам главы ведомства, инициатива является частью правительственной программы по обеспечению населения ЦАР принимающими станциями, позволяющими следить за новостями в стране.

«В комплект входит предустановленное и настроенное программное обеспечение, которое даст возможность жителям не только своевременно принимать ТВ-сигнал, но и информацию об оплате услуг вещания. Стоимость, можно сказать, символическая», — заявил журналистам Серж Гислен Джори.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Он также добавил, что с появлением серийных комплектов в достаточном количестве Министерство связи и средств массовой информации ЦАР начнет раздавать устройства населению и создаст комитет для управления проектом.

Ранее Джори сообщал, что реализация проекта направлена на развитие средств массовой информации и IT-технологий в ЦАР. Предполагается, что устройства равномерно распределят по всей территории региона.