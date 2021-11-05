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Минсвязи ЦАР получило первый комплект оборудования в рамках проекта «Телевидение в каждый дом»
Весь мир
Минсвязи ЦАР получило первый комплект оборудования в рамках проекта «Телевидение в каждый дом»
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Банги, 5 ноября. Бенинский изобретатель и бизнесмен Серж Ананьон Хунтонджи передал первый образец комплекта «Телевидение в каждый дом» министру связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Сержу Гислен Джори. Об этом сообщает местное издание Acap.

В представленную сборку вошли 32-дюймовый дисплей, аккумулятор, декодер с питанием на 12В, небольшая солнечная панель, параболическая антенна и лампа для освещения дома. По словам главы ведомства, инициатива является частью правительственной программы по обеспечению населения ЦАР принимающими станциями, позволяющими следить за новостями в стране.

«В комплект входит предустановленное и настроенное программное обеспечение, которое даст возможность жителям не только своевременно принимать ТВ-сигнал, но и информацию об оплате услуг вещания. Стоимость, можно сказать, символическая», — заявил журналистам Серж Гислен Джори.

Минсвязи ЦАР получило первый комплект оборудования в рамках проекта «Телевидение в каждый дом»
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Он также добавил, что с появлением серийных комплектов в достаточном количестве Министерство связи и средств массовой информации ЦАР начнет раздавать устройства населению и создаст комитет для управления проектом.

Ранее Джори сообщал, что реализация проекта направлена на развитие средств массовой информации и IT-технологий в ЦАР. Предполагается, что устройства равномерно распределят по всей территории региона.

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