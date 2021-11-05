Минюст Грузии: Саакашвили ест каши и пьет соки во время «голодовки» в тюрьме

Тбилиси, 5 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили несмотря на объявление голодовки питается кашами и пьет натуральные соки. Об этом заявили в минюсте страны.

Осужденный политик считает себя политзаключенным и в знак протеста решил объявить голодовку. Он якобы ничего не ест уже более 25 дней. Личный врач Николоз Кипшидзе накануне сообщил, что его подопечный находится в критическом состоянии и нуждается в госпитализации.

Сам Саакашвили недавно объявил, что «не умрет назло врагам». Он ждет, что народ его освободит. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь заверила, что не станет помиловать политика.

Политолог Николай Стариков ранее заявил, что Михаил Саакашвили сам себя убивает голодовкой. Вместе с тем бывший президент виновен и должен понести соответствующее наказание.