Израиль и США начали совместные военные учения для отработки действий против Ирана

Тель-Авив, 5 ноября. Вооруженные силы Израиля проводят совместные учения со специальным подразделением морской пехоты из состава 5-й экспедиционной бригады ВМС США. Целью данной тренировки является отработка совместных действий при различных вариантах развития конфликта с Ираном.

По первому сценарию военнослужащие противостоят атаке на дипломатическую миссию США. Другие предполагают отражение нападения на американский корабль в прибрежной зоне или полномасштабный военный конфликт с Исламской Республикой. Также моделируется борьба с проиранской шиитской группировкой «Хезболла», которая обладает большим количеством ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

According to @N12News, the joint training between ???????? Marines Task Force 51/5th Marine Expeditionary Brigade and ???????? Shayetet 13 were of

“a special tactical nature, as they constitute the first integration between the US and Israeli armies.” https://t.co/1SLReUX1ic — Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 4, 2021

Учения начались 2 ноября на юге Израиля и продлятся около двух недель. Сообщается, что от Соединенных Штатов участие принимают до 500 человек, в том числе подразделение быстрого реагирования Task Force 51 на легкой бронетехнике и батальон МТО.

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Их доставил в еврейское государство десантный вертолетоносец USS Portland, действующий в Персидском заливе в составе корабельной группировки ВМС США во главе с эсминцем USS Essex. Ранее это судно отметилось в стычке с иранскими кораблями.

Позже американцы были размещены на военной базе в районе города Негев. ВМС Израиля на тренировке представлены различными формированиями, в том числе боевыми пловцами из отряда «Маглан» и частями специального назначения «Шаетет 13», специализирующимися на проведении разведывательно-диверсионных операций в тылу противника на море и суше.

Air force to kick off multi-national Blue Flag drill over Israel next week https://t.co/tjX4xkMAiw via @timesofisrael — EndGameWW3 (@EndGameWW3) October 14, 2021

Мероприятие началось вскоре после завершения международных учений ВВС «Голубой флаг», которые каждые два года Израиль проводит со странами-союзниками. В этом году в них приняли участие более 100 боевых самолетов из семи приглашенных государств: Германии, Италии, Великобритании, Франции, Индии, Греции и США.

В последние месяцы Тель-Авив на фоне зашедших в тупик переговоров по ядерной сделке Ирана начал активную демонстрацию военной силы, а также неоднократно угрожал самостоятельно атаковать территорию Исламской Республики. Для этого израильское руководство распорядилось выделить крупные средства из бюджета на закупку техники и ведение разведки.

Также ВВС страны начали отработку ударов по целям, имитирующим иранские ядерные объекты. А в конце октября истребители еврейского государства сопровождали американский бомбардировщик B-1B, который выполнял боевое задание над акваторией Персидского залива.