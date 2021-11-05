Lrytas: Украина получит в подарок от Литвы нелетающий самолет L-39 Albatros

Вильнюс, 5 ноября. Министерство обороны Литвы планирует безвозмездно передать Украине неисправный учебно-тренировочный самолет Aero L-39 Albatros. Об этом сообщает литовское издание Lrytas.

Самолет Aero L-39 Albatros чехословацкого производства был списан из состава ВВС Литвы, после чего его планировали отправить на утилизацию. Однако литовские военные решили передать самолет Вооруженным силам Украины.

«В настоящее время его консервируют и восстанавливают каждые шесть месяцев, чтобы предотвратить ухудшение состояния самолета. В апреле 2021 года самолет списали», — комментирует состояние техники представитель литовской армии майор Гинтаутас Чунис.

Когда именно самолет будет отправлен на Украину и встанет ли он на боевое дежурство в составе украинских военно-воздушных сил, не сообщается.

Ранее стало известно, что на территории Литвы у границ с Белоруссией состоялись масштабные учения НАТО «Железный волк — 2021 II». При этом позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена укрепить совместную с Россией группировку войск, которая является щитом, защищающим страны СНГ от Запада.