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Lrytas: Украина получит в подарок от Литвы нелетающий самолет L-39 Albatros
Армия
Lrytas: Украина получит в подарок от Литвы нелетающий самолет L-39 Albatros
wikimedia.org  /  WPPilot / CC BY-SA 4.0

Вильнюс, 5 ноября. Министерство обороны Литвы планирует безвозмездно передать Украине неисправный учебно-тренировочный самолет Aero L-39 Albatros. Об этом сообщает литовское издание Lrytas.

Самолет Aero L-39 Albatros чехословацкого производства был списан из состава ВВС Литвы, после чего его планировали отправить на утилизацию. Однако литовские военные решили передать самолет Вооруженным силам Украины.

«В настоящее время его консервируют и восстанавливают каждые шесть месяцев, чтобы предотвратить ухудшение состояния самолета. В апреле 2021 года самолет списали», — комментирует состояние техники представитель литовской армии майор Гинтаутас Чунис.

Когда именно самолет будет отправлен на Украину и встанет ли он на боевое дежурство в составе украинских военно-воздушных сил, не сообщается.

Ранее стало известно, что на территории Литвы у границ с Белоруссией состоялись масштабные учения НАТО «Железный волк — 2021 II». При этом позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена укрепить совместную с Россией группировку войск, которая является щитом, защищающим страны СНГ от Запада.

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